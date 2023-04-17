На Кубани в двух детских учреждениях нашли опасную «молочку». Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани в двух детских учреждениях нашли опасную «молочку». Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Этот факт всплыл во время проверки. Специалисты ведомства брали пробы продукции, которой кормят детей. И оказалось, что она не соответствует нормам.

- В Белореченском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних исследовали творог жирностью 9% производителя из Ростовской области, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора. - В сочинском детском санатории для больных туберкулезом «Горный воздух» взяли пробу ультрапастеризованного молока, которое производят в Саратовской области.

После исследования выяснилось, что в обоих случаях обнаружили фальсификат.

- Выявлены растительные масла и жиры на растительной основе в жировой фазе продукта, - уточняют в ведомстве. - Продукцию использовали на предприятии общественного питания в пищу людям.