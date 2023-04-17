На Кубани МЧС продлили предупреждение о заморозках до 18 апреля

Такой прогноз говорит возможном повреждении цветочных почек и рассады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани спасатели продлили предупреждение о заморозках. Теперь оно будет действовать до 18 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По прогнозам метеорологов, на территории Краснодарского края температура опустится до минус 3 градусов. Заморозки возможны в северных районах региона, а также в предгорьях.

- Ночью 18 апреля местами в крае (исключая Черноморское и Азовское побережья) сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы, - отмечается в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Такой прогноз говорит возможном повреждении цветочных почек и рассады.

- Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений, - советуют в региональном МЧС. - Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.