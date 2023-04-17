Фото: t.me/shulikoyury Читайте на WWW.KUBAN.KP.RU: https://www.kuban.kp.ru/daily/27490/4749796/

Более 20 человек находятся в ПВР из-за деформации бетонной трубы у многоэтажки на Кубани. Это восемь семей, которые согласились временно уехать из дома. В центральной котельной станицы Ленинградской 44-метровая труда центральной котельной искривилась. Власти приняли решение об эвакуации жильцов пятиэтажного дома, который находится рядом.

- Не могу сказать, что есть опасность для жизни жильцов. Но, считаю, лучше перестраховаться. Поэтому принял решение об эвакуации. В ближайшее время предстоит выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ, - сказал глава муниципалитета Юрий Шулико.

Сейчас введен локальный режим повышенной готовности. На месте работают оперативные службы.

Всего в доме живут 237 человек, из них 44 – дети.