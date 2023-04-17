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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 16:20

Специалисты начали работы по укреплению опасной бетонной трубы на Кубани

Они ведут сварку на высоте
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В станице Ленинградской ведут работы по укреплению опасной бетонной трубы. Специалисты начали сварочные работы на высоте. Это поможет временно укрепить ненадежную конструкцию.

- В дальнейшем трубу демонтируем. Для этого вызвали многотонную специализированную технику, - сообщил глава Ленинградского района Юрий Шулико.

Из близлежащей пятиэтажки эвакуировали жителей. Более 20 из них размещены в пунктах временного проживания.

О причинах крена бетонной трубы высотой 44 метра в центральной котельной станицы Ленинградской пока не сообщается. На месте работают оперативные службы. Введен локальный режим повышенной готовности.