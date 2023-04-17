Специалисты начали работы по укреплению опасной бетонной трубы на Кубани

Фото: скриншот видео
В станице Ленинградской ведут работы по укреплению опасной бетонной трубы. Специалисты начали сварочные работы на высоте. Это поможет временно укрепить ненадежную конструкцию.
- В дальнейшем трубу демонтируем. Для этого вызвали многотонную специализированную технику, - сообщил глава Ленинградского района Юрий Шулико.
Из близлежащей пятиэтажки эвакуировали жителей. Более 20 из них размещены в пунктах временного проживания.
О причинах крена бетонной трубы высотой 44 метра в центральной котельной станицы Ленинградской пока не сообщается. На месте работают оперативные службы. Введен локальный режим повышенной готовности.