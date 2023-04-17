Особняк разрушается. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Собственники Мавританского дома в Краснодаре за свой счет отремонтируют здание. Жильцы должны за полгода разработать проект и в течении года провести ремонт в старинном особняке по ул. Пушкина, 61.

- В связи с длительным непринятием мер по сохранению объекта культурного наследия «Дом жилой, особняк» по ул. Пушкина, 61, называемого краснодарцами «Мавританским домом», управление обратилось в суд с исковым заявлением. Требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу 14 февраля 2023 года, - рассказал начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко.

По закону, памятники архитектуры нельзя восстанавливать из средств бюджета или Фонда капитального ремонта, пишут «Краснодарские известия». Это бремя ложится на плечи собственников независимо от уровня их дохода. Законопроект о поддержке реставрации подобных объектов со стороны государства принят в пером чтении, но точка еще не поставлена.

СПРАВКА "КП"

Дом был построен в 1910 году архитектором Иваном Рымаревичем – Альтманским в нехарактерном для Краснодара мавританском стиле. По легенде, автор дома воздвиг его в память о возлюбленной, которая умерла в юном возрасте. После революции богатый особняк национализировали, из него сделали коммуналку. Сейчас дом принадлежит трем семьям.