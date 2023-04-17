Бухту в Новороссийске проверят на загрязнение вредными веществами

Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении Цемесской бухты в Новороссийске. Состояние воды будут обследовать с 20 апреля по 30 ноября.

- Изучим поверхностные воды и донные отложения на превышение допустимого содержания нефтепродуктов, цинка, железа, меди, марганца, аммоний-иона, фосфатов, фенолов и других загрязняющих веществ, - сообщила в Телеграм-канале руководитель ведомства Светлана Радионова.

Также специалисты будут работать на Иртыше, Дону, Волге, Оби, Ангаре и в Каспийском море. Они выявят незаконные сбросы отходов, затонувшие суда, незаконные постройки на берегах водоемов, а также размещение кладбищ и скотомогильников, свалки отходов производства и потребления.

- По результатам проверок подготовим аналитический отчёт для дальнейшей работы по защите водных объектов, - отметила Радионова.