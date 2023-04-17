Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отремонтируют 29 домов ветеранов Великой Отечественной войны. Все фронтовики уже получили разовую материальную помощь к 9 мая. Накануне празднования Дня победы их поздравят выездными концертами во дворах и домах.

- Для нас важна безопасность. Будем поздравлять ветеранов, ориентируясь на их состояние здоровья. Кроме того, в городе планируется комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе, с участием молодежи. Например, «Вальс Победы», молодежный фестиваль «Город Героев». Продолжится несение Почетной Вахты Памяти у Вечного огня участниками движений «Пост № 1» и «Юнармия», - рассказал замглавы Краснодара Максим Слюсарев.

Сейчас в городе проживает 174 участника Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей.