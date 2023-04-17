Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик может стать «Городом воинской доблести». С таким ходатайством выступил глава города-курорта Алексей Богодистов на заседании краевого оргкомитета «Победа». Он привел документальные свидетельства того, что на территории Геленджика и района велись бои, каждый второй житель курорта был призван на фронт и рождался план высадки десанта Цезаря Куникова на Малую Землю.

- Поступают десятки обращений от общественности с многочисленными подписями о присвоении муниципальному образованию регионального почетного звания «Город воинской доблести». Участники боевых действий считали Геленджик и Геленджикский район фронтовой территорией, - отметил Богодистов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев инициативу поддержал, отметив, что Геленджик достоин этого почетного звания. Участники совещания единогласно проголосовали по этому вопросу. Теперь его должны рассмотреть депутаты Законодательного собрания Кубани.