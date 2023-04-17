Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае расчистят и промаркируют 17 туристических маршрутов к новому сезону. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель на совещании с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, посвященным подготовке к летнему сезону 2023 года.

- Гостей будут принимать почти 11 тысяч средств размещения, причем в этом году мы увеличили номерной фонд более чем на 1000 номеров – за счет открытия 20 новых объектов, – отметил Александр Руппель.

На данный момент в реестр включены 200 туристских маршрутов повышенной опасности, только 60 из них - благоустроены. В прошлом году была расчищены 9. К началу этого сезона планируют восстановить еще 17.

Особое внимание уделят безопасности. Около 1000 полицейских будет следить за порядком на курортах. На пляжах и других местах отдыха установят камеры видеонаблюдения.

– На наших флагманских курортах – в Анапе, Геленджике и Сочи – в этом году установим более 100 камер видеонаблюдения около социально значимых объектов и в местах массового пребывания граждан. В следующем году – еще столько же. Оборудование будет закуплено и установлено за счет средств курортного сбора, – сообщил вице-губернатор.

Ожидается. что железной дорогой и на автотранспорте в Краснодарский край будут добираться около 2 млн туристов со всей станы. Летом прекратятся ремонтные работы на региональных трассах, чтобы не создавать заторы. Власти Кубани обратились с предложением ввести похожие ограничения для федеральных трасс.