Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре с 18 по 21 апреля будет работать краевой центр «Маршрут здоровья». Передвижной скрининговый комплекс совершит четыре выезда в пригороды. Пациенты смогут бесплатно сдать анализ крови, измерить давление, рост, вес и получить консультацию врачей.

- Скрининг помогает определить факторы риска развития различных заболеваний. Сама процедура занимает не более 20 минут, - рассказала заместитель и.о. главного врача краевого Центра медпрофилактики Наталья Юшкова.

Передвижной центр работает с 9 до 14 часов:

- 18 апреля в поселке Индустриальный, улица Степная, 12.

- 19 апреля в станице Старокорсунской, улица Красная, 60/1.

- 20 апреля в поселке Лорис, улица им. Гагарина, 10.

- 21 апреля в поселке Краснолит, улица Крайняя, 7.