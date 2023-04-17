Сочи в лидерах по показателям экономического развития.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Доходы курортной отрасли Сочи выросли на 18 процентов. В 2022 году они составили 57 млрд рублей.
Курорт занимает первое место в Краснодарском крае по объемам курортно-туристических услуг и обеспечивает более половины регионального объема доходов отрасли.
Экономические показатели Сочи растут за счет розничной торговли. Оборот крупных и средних организаций города составил 263 млрд рублей. Это выше на 1,5 процента, чем в 2021 году.
Транспортная логистика и авиасообщение Сочи выросли на 132% к аналогичному периоду 2021 года.
Сейчас Сочи занимает четвертое место по Краснодарскому краю с оборотом 31 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации курорта.