Сочи в лидерах по показателям экономического развития. Фото: Иван ВИСЛОВ

Доходы курортной отрасли Сочи выросли на 18 процентов. В 2022 году они составили 57 млрд рублей.

Курорт занимает первое место в Краснодарском крае по объемам курортно-туристических услуг и обеспечивает более половины регионального объема доходов отрасли.

Экономические показатели Сочи растут за счет розничной торговли. Оборот крупных и средних организаций города составил 263 млрд рублей. Это выше на 1,5 процента, чем в 2021 году.

Транспортная логистика и авиасообщение Сочи выросли на 132% к аналогичному периоду 2021 года.

Сейчас Сочи занимает четвертое место по Краснодарскому краю с оборотом 31 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации курорта.