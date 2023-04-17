Электричества не будет с 7 утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Узнали, где будут отключения света в Сочи 18 апреля 2023 года из-за планового ремонта электрооборудования. Работы необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и поломок, объяснили специалисты.

Перебои со светом будут на улицах Ивановской, 2а, ул. Мира, ул. Веринской, Табачной, Чайной, ул. Нагуляна, в с. Сергей Поле на ул. Славы, в п. Головинка на ул. Центральной, ул. Правды, ул. Коммунаров, ул. Симферопольской, в п. Лазаревское на ул. Калараш, ул. Энтузиастов.

С 7 утра до 10 часов возможны отключения на ул. Радищева, ул. Титова, ул. Есенина, ул. Сибирской, ул. Толстого и ул. Амурской.