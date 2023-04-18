Старинные кладбища привлекают любителей истории. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На могилы Всесвятского кладбища в Краснодаре установят QR-коды. Это позволит узнать о личности усопшего. Первый штрихкод планируют поместить на памятнике девушки-архитектора, пишет «КубаньИнформ».

- Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент,- считает инициатора проекта и владелец похоронного бюро Евгений Тарасов.

По его словам, бюро получило много положительных отзывов. Тем самым ритуальная служба хочет развить культуру похоронного дела в Краснодаре.