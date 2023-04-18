Цены на аренду жилья в Сочи выросли на 15% в мае

На остальных курортах Краснодарского края цены растут медленнее Фото: Иван ВИСЛОВ

Цены на аренду жилья в Сочи вновь вырастут на майские праздники. Стоимость увеличится на 10-15%. К слову, с начала 2023 года жилье на курорте подорожало на 25%, а ближе к майским праздникам цены снова подскочат.

- Это связано с тем, что в Сочи быстрее и удобнее всего добираться. Здесь работает единственный аэропорт на юге России. На остальных курортах Краснодарского края цены растут медленнее, - сообщили риелторы.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рост цен связан и с качественной инфраструктурой для туристов любого возраста. К тому же, на курорте представлен большой выбор различных услуг на любой бюджет.