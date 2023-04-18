Количество рейсов увеличится в Сочи из других городов России летом

Увеличение количества рейсов связано с повышенным спросом на отдых в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания “Аэрофлот” планирует увеличить количество рейсов летом в Сочи. Полеты на курорт будут выполняться из 12 городов России. К слову, с 1 июня в аэропорт Адлера начнут осуществляться более 30 рейсов в день.

Так, из столицы в Сочи ежедневно будут выполняться 20 полетов. Из Санкт-Петербурга самолет начнет вылетать два раза в день. Ежедневные полеты на курорт будут осуществляться из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы, Челябинска, Тюмени и Новосибирска.

- Число полетов летом в увеличит и авиакомпания «Россия». Из Санкт-Петербурга в Сочи самолеты будут летать до пяти раза в день, в Красноярск – два раза в день, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, увеличение количества рейсов связано с повышенным спросом на отдых в Сочи.