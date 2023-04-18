Море в Сочи прогреется до +23 градусов в середине мая

Туристы плавают уже сейчас Фото: Олег УМАРОВ

Летний сезон в Сочи стартует с начала июня. Однако море на курорте в этом году прогревается быстрее, чем в прошлом. Комфортная для купания температура воды будет достигнута уже в мае. Это связано с тем, чем теплая погода способствует быстрому прогреванию моря.

- Если судить по климатическим наблюдениям за десять лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая, - сообщили РИА Новости в краевом гидрометцентре.

Но, стоит отметить, что, если начнется штормовая погода, то тенденция прогревания моря пойдет на спад. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сейчас температура воды составляет +11 градусов. Но это не мешает туристам уже сейчас открыть купальный сезон.