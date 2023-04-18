В Краснодаре капитально отремонтировали 98 многоквартирных домов

Фото: krd.ru

В Краснодаре из плана этого года капитально отремонтировали 98 многоэтажек. В них отремонтировали крыши, фасады, инженерные системы.

- В настоящее время по 140 адресам выполняют еще 164 вида работ. Подрядчики обновляют 53 крыши, 54 фасада, 31 внутридомовые инженерные системы, меняют 84 лифта в 26 многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

До конца года планируется заменят еще 88 лифтов в 27 многоэтажках.

В 2022 году в Краснодаре привели в порядок 220 многоквартирных домов. Так, на 152 домах отремонтировали крышу, на 66 обновили фасады, в 95 — инженерные сети, в трех домах сделали ремонт в подвалах, в одном привели в порядок фундамент, еще в 14 домах заменили 55 лифтов.