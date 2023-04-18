Краснодарский край увеличил производство грибов почти в два раза

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В Краснодарском крае четыре промышленных предприятия выращивают грибы. Они находятся в кубанской столице, Кореновском и Крыловском районах. За несколько лет Кубань почти в два раза увеличило производство шампиньонов.

- Край остается в числе регионов-лидеров по производству грибов – в 2022 году мы вырастили 20,6 тысяч тонн. В рамках импортозамещения это одно из перспективных направлений сельского хозяйства, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 2020 года грибы входят в перечень сельскохозяйственной продукции. Это позволяет предприятиям и фермерам пользоваться льготным краткосрочным и инвестиционным кредитованием.