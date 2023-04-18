Житель Сочи стал победителем в фестивале-конкурсе армейской песни

Всего в масштабном культурном событии приняли участие более 300 военных

В Сочи прошел фестиваль-конкурс армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!». Местный житель Алексей Бухтояров работает режиссером в РДК «Аэлита». Мужчина стал победителем. Он занял первое место в номинации «Исполнители казачьей песни».

- Всего в масштабном культурном событии участвовали более 300 военных из разных регионов России, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего было девять номинаций. В членах жюри были представители военных учебных заведений, композиторы и участники военно-оркестровой службы ВСРФ.