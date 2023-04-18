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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:44

В центре Ленинградской на два дня перекрыли движение из-за ЧП

Ограничения могут продлить
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/shulikoyury

Фото: t.me/shulikoyury

В станице Ленинградской ввели режим повышенной готовности. Там лопнула огромная труба центральной котельной, есть угроза обрушения. В связи с ЧП полностью перекрыли движение на нескольких улицах.

- Движение транспорта ограничено. Остаются перекрытыми участки улиц Ленина, Жлобы, Крестьянской и переулка Базарного. Ограничения сохранятся еще, как минимум, два дня, - сообщил глава района Юрий Шулико.

Ранее сообщалось, что из-за деформации трубы высотой 44 метра эвакуировали рядом стоящий дом. В пункт временного размещения уже разместили восемь семей – это более двадцати человек, эта работа продолжается. Всего в доме живут 237 человек, из них 44 – дети.