В Анапе сносят трехэтажную гостиницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе сносят трехэтажную гостиницу-самострой. Такое решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации курорта. Трехэтажное здание общей площадью более 1000 кв. метров на Джеметинском проезде признано самовольно возведенным.

- Исполнительный документ о сносе предъявили в Анапский городской отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю. В ходе проведения исполнительных действий, пристав применял все возможные законные меры, чтобы должник сам исполнил решение суда, - сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что должник не захотел выполнять решение суда. Тогда администрации курорта предложили снести здание и взыскать расходы с владельца, что и было решено сделать.

Контроль за ходом работ осуществляют судебные приставы.