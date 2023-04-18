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НовостиКарта Кубани18 апреля 2023 5:45

В Анапе сносят трехэтажную гостиницу-самострой

Приставы добились исполнения решения суда
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе сносят трехэтажную гостиницу

В Анапе сносят трехэтажную гостиницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе сносят трехэтажную гостиницу-самострой. Такое решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации курорта. Трехэтажное здание общей площадью более 1000 кв. метров на Джеметинском проезде признано самовольно возведенным.

- Исполнительный документ о сносе предъявили в Анапский городской отдел судебных приставов Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю. В ходе проведения исполнительных действий, пристав применял все возможные законные меры, чтобы должник сам исполнил решение суда, - сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что должник не захотел выполнять решение суда. Тогда администрации курорта предложили снести здание и взыскать расходы с владельца, что и было решено сделать.

Контроль за ходом работ осуществляют судебные приставы.