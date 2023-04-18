Полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницы из Анапы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницей в Анапе. Сотрудники правоохранительных органов заметили в интернете подозрительное видео, на котором девочка собирается употребить запрещенное вещество.

- На основании выявленной информации сотрудниками полиции инициативно проводятся необходимые проверочные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение.