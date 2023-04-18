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НовостиКарта Кубани18 апреля 2023 5:59

Полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницей в Анапе

Сотрудники правоохранительных органов заметили в интернете подозрительное видео
Мария ЧАЛАЯ
Полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницы из Анапы

Полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницы из Анапы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницей в Анапе. Сотрудники правоохранительных органов заметили в интернете подозрительное видео, на котором девочка собирается употребить запрещенное вещество.

- На основании выявленной информации сотрудниками полиции инициативно проводятся необходимые проверочные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение.