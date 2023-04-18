Митрополит Григорий раздал пасхальные подарки в детской краевой больнице

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В день Светлого Христова Воскресения митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетил Детскую краевую клиническую больницу и поздравил маленьких пациентов, их родителей и медицинский персонал с праздником Пасхи.

- Владыка посетил несколько отделений детской краевой больницы — в них лежат дети с разными заболеваниями, в том числе с онкологическими. Он прошел по палатам, раздал пасхальные подарки – яйца и куличи. Мамам деток были подарены Евангелия от Иоанна с толкованиями, - сообщили в Епархии.

Митрополит Григорий подчеркнул, что Пасха – главный христианский праздник и православные верующие должны делиться пасхальной радостью и подарками со всеми, кто не может прийти в эти светлые дни в храмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Пасху митрополит Григорий посетил Краснодарский военный госпиталь Министерства обороны РФ. Владыка поздравил военнослужащих, участников специальной военной операции, находящихся на лечении, и подарил им пасхальные подарки.