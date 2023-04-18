В Сочи более 13 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства территорий

Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая

В Сочи началось голосование за проекты благоустройства территорий. На данный момент свой голос отдали более 13 тысяч человек. Всего в голосование включены восемь объектов курорта.

- Голосование проходит с 15 апреля по 31 мая. Принять в нем участие имеют право граждане России, проживающие на территории Сочи и достигшие 14-летнего возраста, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в каждом районе благоустроят по одной зоне до конца 2024 года. Проголосовать можно на сайте 23.gorodsreda.ru