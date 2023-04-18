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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:26

Белорусская биржа поможет бизнесу Кубани выйти на новые рынки

Товары Краснодарского края могут быть экспортированы в 71 страну мира
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Белорусская товарная биржа поможет малому и среднему бизнесу Краснодарского края выйти на новые рынки. Площадкой уже воспользовались 37 предпринимателей.

- Бизнесмены Краснодарского края импортируют белорусские кормовые добавки, цемент, бетонные блоки и молокопродукты. В перспективную группу товаров для развития биржевой торговли входит сельскохозяйственная продукция, сухое молоко и сыворотка, семена подсолнечника и другое, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Благодаря Белорусской товарной бирже кубанские товары можно экспортировать в 71 страну мира. Предприятия Кубани смогут ближе познакомиться с возможностями применения биржевого механизма площадки в ноябре на выставке «ЮГАГРО – 2023».