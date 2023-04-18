Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 7:36

Мэр Сочи поручил заменить брусчатку на пути к Курортному проспекту

На курорте готовятся к летнему сезону
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи заменят брусчатку на пути к Курортному проспекту. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи заменят брусчатку на пути к Курортному проспекту. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи поручил заменить брусчатку на пути к Курортному проспекту. Алексей Копайгородский посетил с рабочим визитом микрорайон «Светлана».

- На Верхней Лысой Горе нужно прочистить ливневки. Рядом с котельной №10 привести в порядок прилегающую территорию и объекты. Также требуется заменить часть брусчатки и тротуарной плитки на пути к Курортному проспекту, - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Уточняется, что в нижней части микрорайона все время много людей, так как здесь проходит путь к морю. Планируется, что пересечение Учительской и Курортного проспекта также благоустроят, а на пешеходном маршруте к Дендрарию проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников.

Сейчас в Сочи продолжают активно готовиться к летнему курортному сезону.