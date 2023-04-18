Прокуратура проверит семью после избиения девочки-подростка в лифте Краснодаре

Проверки семьи продолжаются

В одном из домов на улице Круговой в Краснодаре женщина избила свою несовершеннолетнюю дочь. Все происходящее попало в камеры видеонаблюдения. После случившегося проверки организовали в полиции и СК. Подключилась и прокуратура.

- Мать побила 12-летнюю девочки в лифте многоквартирного дома. По данному факту организовано проверка - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуроры дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.