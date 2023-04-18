На Кубани выявили 84 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 84 случая COVID-19. Среди заболевших 52 женщины и 32 мужчины. Из них 14 – дети.

- В Краснодаре выявили 30 случаев. В Сочи – 12. В Северском, Тимашевском и Тихорецком районах по 5 заболевших. В Курганинском – 4. В Белоглинском, Кавказском, Мостовском и Горячем Ключе по 3 новых пациента, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Геленджике, Гулькевичском, Красноармейском и Крымском районах выявили по 2 новых случаев заболевания. В Ейском, Туапсинском и Приморско-Ахтарском по 1 новому заболевшему.