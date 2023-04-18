В Краснодаре маршрутка насмерть сбила велосипедистку

В отношение водителя могут возбудить уголовное дело

В Краснодаре утром 18 апреля произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Северной и Тургенева 41-летний водитель на маршрутке проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину на велосипеде.

- 50-летняя пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью. Она скончалась в больнице, -сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя общественного транспорта.