В Анапе девочку, которая делала вид, что употребляет наркотики, могут поставить на профилактический учет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порошок, который хотела употребить школьница в Анапе под видом наркотика, оказался пищевой содой. Полицейские установили личность девочки, которая собиралась употребить запрещенное вещество на видео.

- По результатам проведенного медосвидетельствования запрещенных веществ в крови несовершеннолетней не обнаружено, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в Отделе МВД России по Анапе решается вопрос о постановке девочки на профилактический учет.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницей в Анапе.