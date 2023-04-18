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НовостиКарта Кубани18 апреля 2023 8:57

Порошок, который хотела употребить школьница в Анапе под видом наркотика, оказался пищевой содой

Полицейские решают вопрос о постановке девочки на профилактический учет
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе девочку, которая делала вид, что употребляет наркотики, могут поставить на профилактический учет

В Анапе девочку, которая делала вид, что употребляет наркотики, могут поставить на профилактический учет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порошок, который хотела употребить школьница в Анапе под видом наркотика, оказался пищевой содой. Полицейские установили личность девочки, которая собиралась употребить запрещенное вещество на видео.

- По результатам проведенного медосвидетельствования запрещенных веществ в крови несовершеннолетней не обнаружено, - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в Отделе МВД России по Анапе решается вопрос о постановке девочки на профилактический учет.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полицейские проверят сообщения об употреблении наркотиков школьницей в Анапе.