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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:14

Семьям участников СВО из Сочи выплатили более 21 млн рублей

На курорте продолжают оказывать адресную поддержку
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Для детей бойцов спецоперации организован бесплатный проезд

Для детей бойцов спецоперации организован бесплатный проезд

В Сочи продолжают оказывать адресную поддержку семьям участников СВО. Из благотворительного фонда было выплачено уже более 21 миллиона рублей. К слову, на курорте продолжают действовать 11 дополнительных мер соцподдержки. Например, для детей бойцов спецоперации организован бесплатный проезд и питание в школах.

- Находимся в постоянном взаимодействии со всеми семьями, за каждой из них закреплен наш сотрудник. Все поступившие заявки рассматриваем в индивидуальном порядке, - сообщила заммэра Сочи города Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Координационный совет семьи мобилизованных и добровольцев, а также сами участники СВО могут по адресу: улица Советская, 26 с 9:00 до 18:00 часов.