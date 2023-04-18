Семьям участников СВО из Сочи выплатили более 21 млн рублей

Для детей бойцов спецоперации организован бесплатный проезд

В Сочи продолжают оказывать адресную поддержку семьям участников СВО. Из благотворительного фонда было выплачено уже более 21 миллиона рублей. К слову, на курорте продолжают действовать 11 дополнительных мер соцподдержки. Например, для детей бойцов спецоперации организован бесплатный проезд и питание в школах.

- Находимся в постоянном взаимодействии со всеми семьями, за каждой из них закреплен наш сотрудник. Все поступившие заявки рассматриваем в индивидуальном порядке, - сообщила заммэра Сочи города Галина Москалева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Координационный совет семьи мобилизованных и добровольцев, а также сами участники СВО могут по адресу: улица Советская, 26 с 9:00 до 18:00 часов.