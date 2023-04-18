Автомобили «Москвич» начали продавать в салонах Сочи

Дилерская сеть постоянно развивается

В России начали продавать автомобили “Москвич”. Машины можно купили уже в Сочи и Симферополе. Также “Москвичи” доступны к продаже в 25 городах России.

- Дилерская сеть постоянно развивается, чтобы жителям других регионов было удобно знакомиться с нашими новинками, - сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, автозавод планирует выпустить 50 тысяч машин. При этом 8-10 тысяч из них буду электромобили.

К слову, за март удалось продать более 500 “Москвичей”. Всего было выпущено более 7000 автомобилей.