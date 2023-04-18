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НовостиОбщество18 апреля 2023 10:20

Жителям Краснодара 19 апреля расскажут о пользе донорства

Слушатели узнают, кто может стать донором
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 17 по 23 апреля пройдет Неделя популяризации донорства. Она приурочена ко Дню донора в России, который отмечается 20 апреля.

В краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики 19 апреля проведут лекцию. Слушателям расскажут, кто может стать донором, что для этого нужно и какие существуют противопоказания.

- Лекция пройдет с 14 часов по улице им. Воровского, 182. Ее онлайн-трансляцию проведут в аккаунте краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в рамках акции в районы будет выезжать мобильные комплексы, в них любой желающий сможет сдать кровь.