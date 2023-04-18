Тандем врача и пациента при лечении онкологического заболевания обсудили в эфире радио «КП»-Краснодар»

Лечение онкологических заболеваний требует «работы в тандеме» - эффективного взаимодействия и усилий от врача и пациента.

Почему так важен тандем врача и пациента для успешного лечения рака? Должен ли врач быть на связи с пациентом 24 часа в сутки? Какие инструменты еще есть в арсенале онколога, если лечение зашло в тупик и опухоль прогрессирует?

Эти и другие темы обсуждали в прямом эфире гости передачи «Здоровый разговор» на радиостанции «Комсомольская правда»-Краснодар» руководитель онкологической службы клиники «Евроонко», член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Елкин и пациент Александра Кайбышева. История 35-летней Александры по-своему уникальна: четыре года назад ей был поставлен диагноз «остеосаркома левой большеберцовой кости» и ампутирована конечность на уровне нижней трети бедра. Женщина перенесла несколько линий химиотерапии, удаление пораженных метастазами органов малого таза, но болезнь все равно не отступала. Состояние ухудшалось, и прогнозы были самые печальные.

Антон Елкин во время лечения предложил пациентке пройти молекулярно-генетическое исследование, которое выявило мутации.

- Хирург, который проводил ампутацию, сказал мне: «Найди своего химиотерапевта, которому ты сможешь полностью доверять». И я нашла – это Антон Вадимович, – поделилась с радиослушателями Александра. – На протяжении всего лечения и даже после я находилась с ним на связи практически круглые сутки. Вся моя семья безмерно благодарна Антону Вадимовичу.

Антон Елкин во время лечения предложил пациентке пройти молекулярно-генетическое исследование FoundationOne, которое выявило мутации, отвечающие за распространение раковых клеток, и назначил иммунопрепараты. Терапия дала положительный результат, что было видно даже внешне: в студии сидела красивая, жизнерадостная женщина.

- Я выбрал профессию онколога, это тяжелейшая профессия, – признался Антон Елкин. – Но история Александры вдохновляет и мотивирует меня работать дальше.

Запись передачи «Здоровый разговор» можно посмотреть по ссылке.