На поддержку промпредприятий Краснодарского края выделят 1,5 млрд рублей

Предприятиям возместят до 80% затрат на покупки оборудования в лизинг.

На поддержку промышленных предприятий Краснодарского края планируют выделить 1,5 миллиарда рублей. В настоящее время уже ведется отбор по первым пяти направлениям субсидирования.

– Принимаем заявки кубанских производителей промышленной продукции на компенсацию части затрат при реализации инвестпроектов, техприсоединение к инженерным сетям, уплату процентов по «оборотным» банковским кредитам, - рассказал министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, предприятиям возместят до 80% затрат на покупки оборудования в лизинг. К слову, деньги будут выделить по 1- направлениям. В 2022 году 89 предприятий получили поддержку на сумму более 755 млн рублей.