В 1 квартале 2023 года РНКБ выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам

По сравнению с 1 кварталом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 25%. Средний чек ипотечного кредита в 1 квартале 2023 года составил 3,9 млн. рублей – это на 20% больше, чем в 1 квартале 2022 года.

Отметим, что более 1 млрд. рублей были выданы в рамках государственных ипотечных программ по льготной процентной ставке, более 50% от данной суммы выданы в рамках программы "Ипотека с господдержкой".

Напомним, банк является участником программ "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить кредит по сниженной процентной ставке. При этом если клиент приобретает квартиру в жилищных комплексах, которые строятся с участием проектного финансирования РНКБ, то ставка снижается еще на 1%.

- Государство реализовало целый комплекс мер поддержки строительства и ипотечного кредитования, благодаря которым семьи могут приобретать жилье на максимально комфортных условиях, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Мы отмечаем активный рост спроса на улучшение жилищных условий и увеличение объемов выдач, в том числе и дистанционной ипотеки - количество выдач по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось втрое.

На сегодняшний день 30% от всех ипотечных кредитов оформляют в РНКБ жители других регионов, которые проявляют большой интерес в дистанционному оформлению ипотеки. Благодаря безбумажному процессу оформления документов и современным технологиям жилье в Крыму можно приобрести без визита на полуостров – РНКБ уже оформил для жителей разных регионов России дистанционные кредиты на сумму свыше 600 млн. руб.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

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