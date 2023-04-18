Резкий рост заболевания корью зафиксировали в Краснодарском крае

Статистика заболеваемости корью

В Краснодарском крае число заболевших корью выросло до 29. В настоящее время диагноз подтвержден у восьми человек в Краснодаре и Сочи, еще шесть заболевших обнаружили в Анапе.

- С начала года на Кубани 29 человек выявлено с корью. В середине февраля инфицированы были 12 человек. На тот момент инфекция была выявлена в Краснодаре и Анапе, - сообщили в Роспотребнадзоре Кубани.

Резкий рост заболевания корью отмечается не только за последний месяц, но и в сравнение с прошлым годом. За весь 2022 год в крае было зафиксировано всего шесть случаев.