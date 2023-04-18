Молодежь Кубани может поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Победители получат по 1 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В России стартует конкурс «Большая перемена». Молодежь Кубани может подать заявку на участие до 15 мая.

– Впервые конкурс стартует как флагманский проект «Движения Первых». Он включает 12 направлений – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти, - отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, первые этапы конкурса будут проходить дистанционно. А вот финал уже организуют на базе международного детского центра «Артек».

К слову, 300 победителем 5-7 классов подарят путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока. А вот 150 ученикам 10-х классов выплатят по 1 миллиону рублей на образование.