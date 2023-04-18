Более 1,5 тысячи школьников Ейска обучаются в «Кванториуме»

Здесь школьники изучают физику, биологию и проводят научные эксперименты.

В Ейске еще в 2021 году открылся “Кванториум” на базе школы №7. В детском технопарке обучаются более 1,5 тысячи ребят. Здесь школьники изучают физику, биологию и проводят научные эксперименты.

Кстати, в “Кванториуме” ребят обучают и по направлениям дополнительного образования. Например, благодаря технопарку молодежь узнает о биоинженерии, 3D-моделирование, компьютерном моделировании, робототехники.

- Ребята получили возможности для практического изучения естественнонаучных дисциплин и показывают отличные результаты в олимпиадах и конкурсах, – заявила директор школы №7 Ейска Оксана Лысенко.