В дюнах Анапы снесут незаконный гостиничный комплекс

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В поселке Джемете застройщик возвел гостиницу и подпорную стену, которые препятствовали естественному движению барханов. По суду он должен был снести объект, но демонтажем занялась мэрия.

- По решению суда трехэтажное здание собственник должен был снести в течение месяца. В установленный судом срок ничего не произошло, поэтому снос выполняет администрация города-курорта. Также в суде решается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе сносят трехэтажную гостиницу-самострой. Самовольным суд признал трехэтажное здание общей площадью более 1000 квадратных метров на Джеметинском проезде.

Также рабочие продолжают сносить ряд объектов по улице Скифской в Витязево. Там на песчаных дюнах застройщик начал строить гостиничный комплекс. Мэрия расторгла договор аренды.