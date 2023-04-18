В сквере Гатова Краснодара убрали мусор и покрасили лавочки

Сквер участвует в голосовании для благоустройства территорий в следующем году

В краснодарском сквере Гатова прошел субботник. На территории по улице имени Стасова, 175 волонтеры убирали мусор. Также здесь покрасили лавочки.

— Наш сквер участвует в голосовании для благоустройства территорий в следующем году. Если жители выберут эту зеленую зону, мы планируем на основной аллее заменить тротуар и организовать новые места отдыха, — отметил глава администрации Карасунского внутригородского округа Николай Хропов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, здесь планируют также обустроить прогулочные дорожки. Все площадки в сквере хотят выполнить в пейзажном типе.