Губернатор Кубани поздравил с вековым юбилеем физкультурное общество «Динамо»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

18 апреля отмечается день образования Всероссийского физкультурного общества «Динамо». В этом году ему исполнилось сто лет. С вековым юбилеем организацию поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- 100 лет прошло со дня основания общества «Динамо». Это организация объединила тренеров и спортсменов во всех регионах нашей страны, в том числе и Краснодарском крае. Мы гордимся достижениями кубанских динамовцев, среди которых Людмила Брагина, Любовь Русанова, Наталья Чернова, Арсен Галстян, Виктор Мелантьев и многие другие, – отметил Кондратьев в соцсетях.

«Динамо» было создано 18 апреля 1923 года. Именно эта организация дала начало массовому спорту по всей России. В региональных отделениях развивают 70 видов спорта, в том числе 39 олимпийских и 14 служебно-прикладных.