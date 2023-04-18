В Анапе благоустраивают автовокзал к летнему сезону. Фото: t.me/anapaofficial

Территорию автовокзала Анапы благоустраивают к летнему сезону. Уже выполнили обрезку деревьев и побелку бордюров. Также обновят урны и лавочки, а в залах ожидания сделают косметический ремонт.

- У автовокзала появилась новая светящаяся вывеска и современная электронная камера хранения. Кроме того, к установке готовится новый стенд с расписанием. Работают устройства электронной продажи билетов. Они работают удобно и без наценок. Также билеты можно приобрести на сайте автовокзала, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на данный момент автовокзал отправляет до 700 пассажиров в день. Летом нагрузка вырастит до 2 тысяч 500 человек в сутки.