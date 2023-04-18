Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани18 апреля 2023 11:28

Территорию автовокзала Анапы благоустраивают к летнему сезону

В залах ожидания делают косметический ремонт
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе благоустраивают автовокзал к летнему сезону. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе благоустраивают автовокзал к летнему сезону. Фото: t.me/anapaofficial

Территорию автовокзала Анапы благоустраивают к летнему сезону. Уже выполнили обрезку деревьев и побелку бордюров. Также обновят урны и лавочки, а в залах ожидания сделают косметический ремонт.

- У автовокзала появилась новая светящаяся вывеска и современная электронная камера хранения. Кроме того, к установке готовится новый стенд с расписанием. Работают устройства электронной продажи билетов. Они работают удобно и без наценок. Также билеты можно приобрести на сайте автовокзала, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что на данный момент автовокзал отправляет до 700 пассажиров в день. Летом нагрузка вырастит до 2 тысяч 500 человек в сутки.