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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:09

Жители Краснодара могут пройти бесплатное медобследование

Мобильный комплекс будет работать на этой недели в трех локациях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

В Краснодаре горожане могут бесплатно обследоваться в мобильном комплексе «Маршрут здоровья». Врачи на этой неделе будут принимать по разным адресам.

- При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Время работы – с 09.00 до 14.00, - сообщили о работе мобильного комплекса в мэрии города.

19 апреля мобильный комплекс будет находиться в станице Старокорсунской на улице Красной, 60/1. 20 апреля медики будут принимать в поселок Лорис на улице Гагарина, 10, а 21 апреля – в поселок Краснолит на улице Крайней, 7.