В Краснодаре устроят кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис» 20 мая

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе в возрасте от 20 до 35 лет.

В Краснодаре устроят кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис». Отбор пройдет очно 20 мая. В этом году конкурс пройдет уже в 14 раз. Но уже по традиции его победительница заберет корону и главный приз - три миллиона рублей (налог оплачивает организатор).

Отборочные этапы в полуфинал конкурса запланированы с марта по август. 25 очных кастингов в городах России и онлайн-кастинги для зарубежных участниц.

- Кроме этого, для тех девушек, чьих городов не оказалось в расписании кастинг-тура, и тех, кто по каким-либо причинам не сможет принять участие в кастинге в своем городе, предусмотрены два дистанционных кастинга. Они пройдут в июне и августе, - уточняют организаторы конкурса.

В этом году по итогам кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны более 100 красавиц. Они поборются в интернет-голосовании за выход в финал. Но только 30 девушек пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет «Мисс Офис – 2023».

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 18 мая. Участие в кастинге бесплатное!

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

В рамках кастинга участницы выступают с визиткой – рассказывают о себе и своей компании, а также демонстрируют творческие номера.