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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:32

В Краснодаре в этом году начнут строить школу-интернат для 400 детей

На Кубани 34 тысячи школьников с ограниченными возможностями здоровья
Мария ЧАЛАЯ
Губернатор Кубани поучаствовал во Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поучаствовал во Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре в этом году начнут строить школу-интернат для 400 детей. Модернизацию образования для ребят с ограниченными возможностями обсудили на Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», который прошел в Грозном.

- На сегодняшний день в регионе более 760 тысяч школьников. Из них 34 тысячи – это ребята с ограниченными возможностями здоровья. Все дети должны быть социализированы и иметь равные возможности. Важно, чтобы они ходили в колы, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в регионе на базе учебных заведений создается безбарьерная среда, чтобы «особым» детям было комфортно обучаться.

На данный момент в Краснодарском крае работает 52 коррекционных школы. Кроме того, вместе с основным образованием развивается и дополнительное. Это различные творческие студии и спортивные корректирующие секции.