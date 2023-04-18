В парке военной техники Анапы появится музей воинской славы. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе появится музей воинской славы под открытым небом. Его откроют в парке военной техники курорта, где уже идет масштабная реконструкция и строительство музея «Зал воинской славы».

- С инициативой создания музея выступил Совет ветеранов Анапы. Конечно, мы поддержали этот важный проект, - сообщил глава курорта Василий Швец.

Уточняется, что музей будет находиться в павильоне. В нем представят диорамы сражений времен Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, Специальной военной операции, образцы оружия, интерактивные стенды.