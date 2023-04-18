На Кубани за объекты благоустройства проголосовали уже более 149 тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается рейтинговое голосование за зеленые зоны. Жители региона до 31 мая могут выбрать территорию для благоустройства, которую приведут в порядок в 2024 году.

– Голосование стартовало 15 апреля. За три дня жители региона показали высокую заинтересованность и активность - свои голоса уже отдали 149 тысяч кубанцев. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было собрано 88 тысяч голосов, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, голосование проходит на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru и в личном кабинете на портале Госуслуг. Отдать свой голос за любую зеленую зону может каждый желающий старше 14 лет.