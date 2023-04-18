Мужчина зарезал знакомого в микрорайоне Гидростроителей Краснодара

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в убийстве мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, днем 16 апреля 2023 года обвиняемый на улице познакомился с 57-летним мужчиной и стал употреблять с ним спиртные напитки во дворе одного из многоквартирных домов на улице Трудовой славы в микрорайоне Гидростроителей.

- Во время распития алкоголя между ними возникла ссора на бытовой почве, в ходе которого мужчина достал нож и нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки и шеи оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Однако, злоумышленник был задержан в скором времени курсантами Краснодарского университета МВД России, осуществлявшими охрану общественного порядка на территории микрорайона, которым сообщили о происшествии очевидцы событий.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен полный комплекс судебных экспертиз.