Дороги в Сочи из плана 2023 года отремонтировали на 80%

На курорте продолжают и ямочный ремонт дорог.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с главой Росавтодора Романом Новиковым. Они обсудили перспективы развития дорожного комплекса Сочи и подготовку к летнему курортному сезону.

К лету по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в общей сложности обновят 35 километров дорог курорта. План 2023-го года выполнен уже на 80 процентов.

- На нашей главной трассе А-147 Джубга – Сочи сейчас ведут дорожные работы на четырех отрезках. По согласованию с Федеральным дорожным агентством и ФКУ Упрдор «Черноморье» на участке в районе поселков Вардане и Лоо дневные реверсы снимут до 1 мая. И к 1 июня на всей федеральной трассе будут сняты все ограничения, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

На курорте продолжают и ямочный ремонт дорог. Также в городе до начала мая обновят разметку на площади почти в 20 тысяч квадратных метров, установят и свыше тысячи дорожных знаков, в том числе в направлении туристических объектов.